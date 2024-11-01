Число жертв обрушения козырька вокзала в Нови-Саде возросло до 14
Количество жертв обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде возросло до 14 человек. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Из общего числа погибших пятеро остаются неидентифицированными, среди жертв восемь — граждане Сербии, один — гражданин Северной Македонии. Вучич добавил, что до сих пор не удается установить личность шестилетней девочки. Сербский президент призвал Высшую прокуратуру к активным действиям по расследованию инцидента и привлечению виновных к уголовной ответственности.
Обрушение 50-метрового козырька, выполненного из стекла, металла и бетона, произошло около полудня. Здание вокзала, построенное в 1960-х годах, в последние годы подвергалось ремонту в рамках реконструкции высокоскоростной железной дороги Белград — Будапешт.
Госпредприятие «Инфраструктура железных дорог Сербии» заявило, что данный козырек не находился в процессе ремонта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента, работы по ликвидации последствий продолжаются с привлечением около 80 спасателей и необходимой техники, передает «Радиоточка НСН».
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