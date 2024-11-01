Число жертв обрушения козырька вокзала в Нови-Саде возросло до 14

Количество жертв обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде возросло до 14 человек. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Из общего числа погибших пятеро остаются неидентифицированными, среди жертв восемь — граждане Сербии, один — гражданин Северной Македонии. Вучич добавил, что до сих пор не удается установить личность шестилетней девочки. Сербский президент призвал Высшую прокуратуру к активным действиям по расследованию инцидента и привлечению виновных к уголовной ответственности.