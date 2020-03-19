Найдено место гибели летчика Романа Филипова в Идлибе

Российские военные и журналисты обнаружили место гибели в Сирии Героя России, летчика Романа Филипова. Это местность неподалеку от поселения Маасаран в Идлибе. Там, укрывшись за небольшим камнем, российский офицер отбивался от нескольких десятков террористов. Снимок этой местности опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

После того, как Филипов получил тяжелое ранение, он дождался, когда боевики подойдут ближе и взорвал себя и врагов, выдернув чеку из гранаты со словами: «Это вам за пацанов!», пишут «Известия».

Сейчас эта территория находится под контролем сирийской армии.