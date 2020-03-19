Найдено место гибели летчика Романа Филипова в Идлибе
Российские военные и журналисты обнаружили место гибели в Сирии Героя России, летчика Романа Филипова. Это местность неподалеку от поселения Маасаран в Идлибе. Там, укрывшись за небольшим камнем, российский офицер отбивался от нескольких десятков террористов. Снимок этой местности опубликован в Telegram-канале РИА Новости.
После того, как Филипов получил тяжелое ранение, он дождался, когда боевики подойдут ближе и взорвал себя и врагов, выдернув чеку из гранаты со словами: «Это вам за пацанов!», пишут «Известия».
Сейчас эта территория находится под контролем сирийской армии.
Российский Су-25, которым управлял майор Филипов, 3 февраля 2018 года сбили боевики. Пилот катапультировался, приземлился он на территории, подконтрольной террористам, сообщает РИА ФАН.
Звания Героя России Роман Филипов удостоен посмертно.
Руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, говоря о подвиге Филипова, заявил в эфире НСН, что российские солдаты никогда не были наемниками – воевали из стремления защитить свое отечество.
«Самое основное, что в армии остается верность российским традициям, заложенным от Петра, Александра Васильевича Суворова, во времена гражданской и Великой Отечественной войны. Но у нас внутри немало примеров, что главным остается дух и вера в Отечество. Мы не наемники. Основная черта людей, которые сегодня выбирают службу, это не жажда наживы, а стремление защитить Отечество. И сегодня Сирия это показала», - заявил собеседник агентства.
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