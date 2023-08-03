Прокуратура в США требует для россиянина Клюшина 14 лет тюрьмы

Объем производства автокомплектующих в Москве увеличился почти на 70 процентов В подмосковном Ступино тягач с топливом упал с моста на «Газель» и загорелся Участок трассы М-12 «Москва – Казань» по территории Подмосковья будет сдан досрочно Работы по благоустройству Воробьевской набережной завершат к осени Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске Психотерапевт Андрей Курпатов выступит на Московском урбанфоруме