Прокуратура в США требует для россиянина Клюшина 14 лет тюрьмы
К 14 годам лишения свободы приговорить россиянина Владислава Клюшина попросил суд в Бостоне представитель американской прокуратуры, сообщает РИА Новости. Кроме этого, сторона обвинения просит назначит ему штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба.
Гражданин России проходит обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
Приговор будет оглашен 7 сентября. Россиянина арестовали в июне 2021 года в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. По предварительной оценке, нелегальные доходы, полученные Клюшиным от сделок по ценным бумагам, составляют порядка $82,5 млн.
Ранее американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АКОРТ: Цены на импортное оливковое масло выросли с начала года на 40–50%
- Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»
- Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
- Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки
- Минздрав: Три системы диагностики рака могут внедрить к 2024 году
- Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области
- СМИ: В аэропорту Барселоны ограбили россиян на 8,5 миллиона евро
- Первая ракетка РФ Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной
- Полковник США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления
- Прокуратура в США требует для россиянина Клюшина 14 лет тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru