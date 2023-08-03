Прокуратура в США требует для россиянина Клюшина 14 лет тюрьмы

К 14 годам лишения свободы приговорить россиянина Владислава Клюшина попросил суд в Бостоне представитель американской прокуратуры, сообщает РИА Новости. Кроме этого, сторона обвинения просит назначит ему штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба.

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Гражданин России проходит обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Приговор будет оглашен 7 сентября. Россиянина арестовали в июне 2021 года в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. По предварительной оценке, нелегальные доходы, полученные Клюшиным от сделок по ценным бумагам, составляют порядка $82,5 млн.

Ранее американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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