Прокуратура Флоренции арестовала активы российского бизнесмена

Прокуратура Флоренции в Италии объявила о заморозке активов одного из российских бизнесменов на сумму более €40 млн, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия являются реакцией на запрос о международной правовой помощи, поступивший от антикоррупционной прокуратуры Украины.

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В заявлении указывается, что прокуратура выполняет постановление о предварительном аресте, выданное следственным судьей. Согласно этому постановлению, под арест попадают активы, включая недвижимость и акции, стоимость которых оценивается примерно в €41 млн. Эти активы, по данным суда, были приобретены за счет реинвестирования незаконно приобретенных доходов.

Прокуратура Флоренции сообщает, что российский бизнесмен находится под следствием по обвинениям в мошенничестве с украинской госкомпанией, подкупе чиновников и отмывании денег. По данным ведомства, он вложил незаконные средства в компанию, владеющую роскошной недвижимостью во Флоренции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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