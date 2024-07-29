Прокуратура Флоренции арестовала активы российского бизнесмена

Прокуратура Флоренции в Италии объявила о заморозке активов одного из российских бизнесменов на сумму более €40 млн, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия являются реакцией на запрос о международной правовой помощи, поступивший от антикоррупционной прокуратуры Украины.