Украина попросит Россию выдать «изменника» Януковича
На Украине вступил в силу приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, заявил РИА Новости глава группы прокуроров Руслан Кравченко.
Бывшего главу государства заочно осудили на 13 лет. Юрист заявил о намерении потребовать от России выдачи Януковича.
В прошлом году адвокат Виталий Сердюк заявил, что бывший президент готовится вернуться на родину. По словам юриста, защита сейчас занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. По его словам, Янукович поставил задачу добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении госпереворота 2013-2014 годов.
В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, как и Янукович покинувший страну в 2014 году, возвращаться пока не собирается.
Территорию Украины Янукович покинул в 2014 году после массовых акций протеста. Сейчас он временно находится в России. Николай Азаров также покинул Украину в 2014 году, в 2016 году стало известно, что он проживает в России. Украина объявила Азарова в международный розыск.
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