Украина попросит Россию выдать «изменника» Януковича

В прошлом году адвокат Виталий Сердюк заявил, что бывший президент готовится вернуться на родину. По словам юриста, защита сейчас занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. По его словам, Янукович поставил задачу добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении госпереворота 2013-2014 годов.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, как и Янукович покинувший страну в 2014 году, возвращаться пока не собирается.

Территорию Украины Янукович покинул в 2014 году после массовых акций протеста. Сейчас он временно находится в России. Николай Азаров также покинул Украину в 2014 году, в 2016 году стало известно, что он проживает в России. Украина объявила Азарова в международный розыск.

