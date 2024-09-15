При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек
15 сентября 202414:44
Как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва на фабрике, производящей макаронные изделия. О происшествии сообщил телеканал TRT.
Инцидент произошел на северо-западе страны в провинции Сакарья. Данных о причинах взрыва нет.
После взрыва на фабрике началось возгорание. Пострадавших направили в больницы. На месте работают пожарные.
Ранее у побережья Стамбула обнаружили гидроцикл, начиненный взрывчаткой, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru