При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек

Как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва на фабрике, производящей макаронные изделия. О происшествии сообщил телеканал TRT.

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Инцидент произошел на северо-западе страны в провинции Сакарья. Данных о причинах взрыва нет.

После взрыва на фабрике началось возгорание. Пострадавших направили в больницы. На месте работают пожарные.

Ранее у побережья Стамбула обнаружили гидроцикл, начиненный взрывчаткой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma \ ТАСС
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