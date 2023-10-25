При обстрелах баз США на Ближнем Востоке пострадали 24 военных
За последние дни в результате обстрелов баз США на Ближнем Востоке ранения получили 24 американских военнослужащих, сообщили РИА Новости в Центральном командовании вооруженных сил страны.
При налете беспилотников на базу Ат-Танф в Сирии ранения получили 20 военнослужащих. Четверо пострадали в результате атаки на авиабазу аль-Асад в Ираке.
По информации Пентагона, с 17 по 24 октября американские военные базы на Ближнем Востоке атаковали в общей сложности 13 раз.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что за атаками на базы США стоит Иран и спонсируемые им вооруженные группировки, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» собрала на выпуск винила миллион рублей за 15 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru