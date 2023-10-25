При обстрелах баз США на Ближнем Востоке пострадали 24 военных

При налете беспилотников на базу Ат-Танф в Сирии ранения получили 20 военнослужащих. Четверо пострадали в результате атаки на авиабазу аль-Асад в Ираке.

По информации Пентагона, с 17 по 24 октября американские военные базы на Ближнем Востоке атаковали в общей сложности 13 раз.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что за атаками на базы США стоит Иран и спонсируемые им вооруженные группировки, отмечает «Радиоточка НСН».

