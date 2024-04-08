Президент Узбекистана помиловал 426 преступников

В пресс-службе главы государства говорится, что речь идёт о лицах, «чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления».

Уточняется, что были полностью помилованы 135 человек, 200 лиц освободили от отбывания наказания условно-досрочно, а 26 осуждённым наказание заменили на более мягкое. Ещё 65 лицам сократили сроки наказания.

Также в пресс-службе президента Узбекистана заявили, что в числе помилованных 11 иностранцев, 50 женщин и трое несовершеннолетних.

Ранее Шавкат Мирзиёев победил на досрочных президентских выборах в Узбекистане, набрав более 87% голосов, сообщает РЕН ТВ.