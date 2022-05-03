Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок газа из России и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
По его словам, Еврокомиссия должна выразить юридическое мнение о том, является ли оплата газа в российской национальной валюте обходом санкций или нет.
Итальянский премьер при этом отметил, что продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств.
Напомним, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает целесообразным позволить европейским энергетическим компаниям временно платить за российский газ в рублях, сообщает газета Politico.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
- Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях
- Жителям Германии посоветовали сделать запасы продуктов и медикаментов
- Байден: Христианам в пост сложнее, чем мусульманам
- Сильный взрыв произошел в центре Белгорода
- СМИ: ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в сфере энергетики
- Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 млн фунтов
- Кадыров: Началось масштабное наступление сил ЛНР и чеченских бойцов
- Пентагон: Россия не заинтересована в диалоге между главами оборонных ведомств
- Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru