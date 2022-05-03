Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях

По его словам, Еврокомиссия должна выразить юридическое мнение о том, является ли оплата газа в российской национальной валюте обходом санкций или нет.

Итальянский премьер при этом отметил, что продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств.

Напомним, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает целесообразным позволить европейским энергетическим компаниям временно платить за российский газ в рублях, сообщает газета Politico.

