В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы

Власти США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в нарушении санкционного законодательства, следует из опубликованного Минюстом документа.

Саймс и его жена обвиняются в участии в двух схемах, направленных на обход санкций США. В одной из схем, по версии американских властей, Саймс сотрудничал с «Первым каналом», за что получил более $1 млн, личный автомобиль, квартиру в Москве, водителя и команду из десяти сотрудников телеканала.

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Также утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс были вовлечены в схему по отмыванию денег, с целью скрыть доходы, полученные от санкционной деятельности.

Минюст США заявляет, что супруги Саймс «находятся на свободе, предположительно, в России». Им предъявлены обвинения по трём пунктам, и каждому грозит до 60 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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