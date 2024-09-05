В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы
Власти США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в нарушении санкционного законодательства, следует из опубликованного Минюстом документа.
Саймс и его жена обвиняются в участии в двух схемах, направленных на обход санкций США. В одной из схем, по версии американских властей, Саймс сотрудничал с «Первым каналом», за что получил более $1 млн, личный автомобиль, квартиру в Москве, водителя и команду из десяти сотрудников телеканала.
Также утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс были вовлечены в схему по отмыванию денег, с целью скрыть доходы, полученные от санкционной деятельности.
Минюст США заявляет, что супруги Саймс «находятся на свободе, предположительно, в России». Им предъявлены обвинения по трём пунктам, и каждому грозит до 60 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России
- Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине
- Вице-премьер Сербии заявил об отвращении к Евросоюзу
- СМИ: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в Германии в пятницу
- Московский зоопарк с 6 сентября изменит режим работы
- Обвиняемый экс-замглавы МЧС Барышев задекларировал землю и несколько квартир
- Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус
- В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы
- Дорожную яму в Орловской области заделали кабачками
- Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru