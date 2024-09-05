В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы

Также утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс были вовлечены в схему по отмыванию денег, с целью скрыть доходы, полученные от санкционной деятельности.

Минюст США заявляет, что супруги Саймс «находятся на свободе, предположительно, в России». Им предъявлены обвинения по трём пунктам, и каждому грозит до 60 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».