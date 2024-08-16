ФБР провело обыск в доме политолога Дмитрия Саймса в США
ФБР проводят следственные мероприятия в доме, принадлежащем политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, в американском штате Виргиния. Об этом сообщает Rappahannock News.
По данным издания, правоохранители работают в особняке со вторника и вывозят из него вещи. Согласно реестру округа Раппаханнок, дом принадлежит 76-летнему Саймсу, он приобрел его в июле 2021 года.
Как сообщила представитель ФБР Саманта Шеро, комментируя ситуацию, ведомство проводило «санкционированную судом правоохранительную деятельность», пишет Ura.ru.
Сам Саймс рассказал изданию, что находится за пределами США, правоохранители не связывались с ним и не уведомляли о каких-либо действиях. По словам политолога, он не знает, что является объектом расследования. Саймс намерен предпринять надлежащие действия после получения необходимой информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru