Правительство Молдавии одобрило ввод ЧП из-за газового кризиса

Гаврилица подчеркнула, что «Молдовагаз» не успевает выплатить авансовый платеж за январь. Премьер-министр заявила, что на 20 января намечено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом.

«Газпром» предупредил Молдавию, что приостановит поставки газа в страну, если «Молдовагаз» не выплатит авансовый платеж до 20 янврая.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Молдавия сейчас проходит новый этап энергетичсекого кризиса. По его словам, в декабре 2021 года закупочная цена газа составляла $450 за тысячу кубометров, к январю цена поднялась до $646.

