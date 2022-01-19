Правительство Молдавии одобрило ввод ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на два месяца из-за газового кризиса в старне. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, сообщает РИА Новости.
Гаврилица подчеркнула, что «Молдовагаз» не успевает выплатить авансовый платеж за январь. Премьер-министр заявила, что на 20 января намечено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом.
«Газпром» предупредил Молдавию, что приостановит поставки газа в страну, если «Молдовагаз» не выплатит авансовый платеж до 20 янврая.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Молдавия сейчас проходит новый этап энергетичсекого кризиса. По его словам, в декабре 2021 года закупочная цена газа составляла $450 за тысячу кубометров, к январю цена поднялась до $646.
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