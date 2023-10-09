Правительство Финляндии упростит конфискацию жилья россиян
Кабинет министров Финляндии намерен облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости, передает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Леену Мери.
«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», - говорится в заявлении представительницы кабмина.
По ее словам, правительство примет соответствующую норму до окончания своих полномочий в 2027 году.
В интервью The Washington Post министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции вредят обычным россиянам. Дипломат считает, что РФ и ее граждане понимают необходимость «платить» за ситуацию на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru