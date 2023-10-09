Правительство Финляндии упростит конфискацию жилья россиян

Кабинет министров Финляндии намерен облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости, передает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Леену Мери.

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«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», - говорится в заявлении представительницы кабмина.

По ее словам, правительство примет соответствующую норму до окончания своих полномочий в 2027 году.

В интервью The Washington Post министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции вредят обычным россиянам. Дипломат считает, что РФ и ее граждане понимают необходимость «платить» за ситуацию на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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