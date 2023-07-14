Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса

Власти Нигерии ввели режим ЧС из-за продовольственного кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецсоветника президента.

Ранее правительство отменило программу субсидий на топливо, на которую уходило 10 миллиардов долларов в год. Из-за этого цены на топливо и продовольствие выросли, что привезло к резкому подорожанию продуктов.

Среди причин кризиса называются в том числе наводнения в некоторых районах Нигерии.



