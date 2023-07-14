Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса
14 июля 202318:31
Власти Нигерии ввели режим ЧС из-за продовольственного кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецсоветника президента.
Ранее правительство отменило программу субсидий на топливо, на которую уходило 10 миллиардов долларов в год. Из-за этого цены на топливо и продовольствие выросли, что привезло к резкому подорожанию продуктов.
Среди причин кризиса называются в том числе наводнения в некоторых районах Нигерии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru