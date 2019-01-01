Пранкеры Вован и Лексус позвонили Макрону от имени Зеленского

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные, как российские пранкеры Вован и Лексус, позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского. В ходе телефонного разговора они, в частности, обсудили возможное уголовное преследование Петра Порошенко и отношения с Россией.

Как пишет сайт KP.Ru, в первую очередь Макрон поздравил «Зеленского» с победой на президентских выборах и пожелал насладиться ей. В дальнейшем участники беседы обсудили возможную экстрадицию Петра Порошенко – если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции. Кроме того, в телефонном разговоре «Зеленский» подчеркнул, что Украине необходимо пойти на диалог с Россией.

В завершении пранкер поздравил Эммануэля Макрона с Пасхой, добавив, что собирается пойти и отметить свою победу. «Зеленский» уточнил, что не будет «таким пьяным, каким обычно бывал Порошенко».

Ранее НСН сообщала, что второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. По данным ЦИК страны, Владимир Зеленский одержал победу в борьбе за президентское кресло, серьёзно опередив Перта Порошенко. За шоумена проголосовали 73,22% избирателей.