Появилось видео стычки сирийцев с военными США

В интернете появилось видео стычки на востоке Сирии между американскими военнослужащими и местными жителями. Ролик распространило агентство Rudaw. На первых кадрах по дороге едет колонна военной техники. Со стороны построек выбегают люди - мужчины, женщины и дети, и начинают кидать в колонну камни.

Как сообщил ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков, конфликт между военными США и жителями Сирии произошел накануне, 12 февраля на блокпосту возле населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.