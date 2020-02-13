Появилось видео стычки сирийцев с военными США
В интернете появилось видео стычки на востоке Сирии между американскими военнослужащими и местными жителями. Ролик распространило агентство Rudaw. На первых кадрах по дороге едет колонна военной техники. Со стороны построек выбегают люди - мужчины, женщины и дети, и начинают кидать в колонну камни.
Как сообщил ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков, конфликт между военными США и жителями Сирии произошел накануне, 12 февраля на блокпосту возле населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.
В ходе стычки американцы открыли огонь на поражение по гражданским, на месте убит 14-летний подросток, ещё один человек ранен.
Однако в пресс-службе международной коалиции, которую возглавляет Вашингтон, утверждают, что военные якобы действовали в рамках самообороны, отмечает RT.
По уточнённым данным, эта военная колонна отклонилась от обозначенного маршрута.
Как подчеркнул Юрий Боренков, дальнейшее обострение конфликта удалось купировать только благодаря усилиям российских военных, которые прибыли на место происшествия. Они также обеспечили выход американской колонны в направлении места базирования.
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