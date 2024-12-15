Появилась карта предполагаемого фронта в случае Третьей мировой
Появилась карта предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны.
Ее опубликовал американский журнал Newsweek. Издание считает, что северо-восточный фланг Североатлантического альянса, который включает границу России с Финляндией, может быть новым фронтом. Он может протянуться от северной границы РФ с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы ФРГ с Данией.
Первое столкновение может случиться на границе между Польшей и Литвой. Активные боевые действия могут также развернуться в Черном и Азовском морях. На юге, по версии журнала, «осложнить дела» НАТО может сильное положение Москвы в Абхазии.
Ранее экс-глава MI6 заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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