Минобороны Румынии опровергло сообщения о подготовке к войне
Сообщения в Сети о подготовке Румынии к войне не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель министерства обороны по печати генерал-майор Константин Спыну в интервью Радио Румынии.
Спыну обратил внимание, что в соцсетях появилась дезинформация о «так называемой подготовке к войне». В качестве доказательства демонстрируется «рутинное перемещение военной техники». По словам Спыну, это «грубые формы манипулирования и мистификации правды» в рамках кампаний по дезинформации, направленных против суверенитета Румынии и НАТО. Как отметил представитель военного ведомства, дезинформация призвана «поддержать состояние неуверенности, посеять панику среди общественности».
Кроме того, Спыну опроверг сообщения о подготовке к мобилизации молодежи 18-35 лет и резервистов для направления на Украину.
«Обязательная военная служба отменена в Румынии с 2007 года... Возвращение к обязательной военной службе может произойти только в очень маловероятной ситуации объявления в Румынии чрезвычайного, осадного или военного положения», — добавил представитель минобороны.
Между тем кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что США намерены втянуть республику в конфликт на Украине, пишет RT.
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