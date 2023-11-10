В Иране заявили, что страна не атаковала американские базы на Ближнем Востоке
Иран не имеет отношения к атакам на военные базы США на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани телеканалу CNN.
«Мы очень четко заявили, что Иран не причастен ни к какому нападению на силы США в регионе», — подчеркнул дипломат.
По словам Иравани, атаки на военных США в Сирии и Ираке совершали другие силы по «собственному решению».
Ранее американские базы неоднократно подвергались атакам ракет и беспилотников на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В частности, около 15 ракет выпустили по базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru