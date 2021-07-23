Путин заявил о беспрецедентных предложениях по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности российский лидер отметил, что обсуждал с главой правительства «абсолютно уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению японских партнёров в экономическую деятельность на Курилах.

«То, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», - отметил Путин.

Глава государства выразил надежду, что после поездки Мишустина эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия и Япония смогут разрешить разногласия по вопросу принадлежности Курильских островов только при президентстве Владимира Путина, сообщает RT.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ЯпонияКурильские ОстроваМихаил МишустинВладимир Путин
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