Посольство России призвало воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков

Посольство России в Нидерландах рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Амстердам в ближайшие дни из-за беспорядков, произошедших накануне.

В заявлении дипмиссии также подчеркивается, что россияне, находящиеся в городе, должны соблюдать повышенную осторожность.

Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля

Власти Амстердама усиливают меры безопасности после нападения на израильских болельщиков по окончании футбольного матча между «Аяксом» и «Маккаби», отмечает «Свободная пресса».

По данным СМИ, минимум 10 израильтян пострадали от действий сторонников Палестины. Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан укрыться в отелях и, если возможно, вернуться в страну, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспорядкиПосольствоНападениеНидерланды

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