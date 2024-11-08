Посольство России призвало воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков
Посольство России в Нидерландах рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Амстердам в ближайшие дни из-за беспорядков, произошедших накануне.
В заявлении дипмиссии также подчеркивается, что россияне, находящиеся в городе, должны соблюдать повышенную осторожность.
Власти Амстердама усиливают меры безопасности после нападения на израильских болельщиков по окончании футбольного матча между «Аяксом» и «Маккаби», отмечает «Свободная пресса».
По данным СМИ, минимум 10 израильтян пострадали от действий сторонников Палестины. Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан укрыться в отелях и, если возможно, вернуться в страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru