Посол КНР в США возглавит китайский МИД

Посол Китайской народной республики в США Цинь Ган займет пост министра иностранных дел Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Как отмечается, решение об этом было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

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По информации телеканала, прежний глава дипведомства Ван И, который занимал должность главы МИД КНР с 2013 года, уходит со своего поста.

Ранее МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПосолМИДКитай
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