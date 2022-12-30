Посол КНР в США возглавит китайский МИД

По информации телеканала, прежний глава дипведомства Ван И, который занимал должность главы МИД КНР с 2013 года, уходит со своего поста.

Ранее МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

