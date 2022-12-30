Посол КНР в США возглавит китайский МИД
Посол Китайской народной республики в США Цинь Ган займет пост министра иностранных дел Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Как отмечается, решение об этом было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
По информации телеканала, прежний глава дипведомства Ван И, который занимал должность главы МИД КНР с 2013 года, уходит со своего поста.
Ранее МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru