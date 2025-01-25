Порядка 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Германии

Изначально власти ФРГ предполагали, что в акции протеста примут участие порядка 5 тысяч человек. Сообщается, что акция была «шумным маршем с барабанами и кастрюлями».

Аналогичные акции запланированы в Берлине, Зигене и Мюнстере. Протестующие выступают против ужесточения властями миграционной политики.

Ранее активисты французского движения SOS Donbass провели акцию «Россия мне не враг» в нескольких городах Франции и в Италии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

