Порядка 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Германии

В акции протеста против правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии» и кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца, прошедшей в городе Кельн, приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

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Изначально власти ФРГ предполагали, что в акции протеста примут участие порядка 5 тысяч человек. Сообщается, что акция была «шумным маршем с барабанами и кастрюлями».

Аналогичные акции запланированы в Берлине, Зигене и Мюнстере. Протестующие выступают против ужесточения властями миграционной политики.

Ранее активисты французского движения SOS Donbass провели акцию «Россия мне не враг» в нескольких городах Франции и в Италии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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