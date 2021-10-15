Пользователи Instagram продолжают сообщать о сбоях
Пользователи Instagram из нескольких стран продолжают сообщать о неполадках в работе соцсети. Данные об этом фиксирует портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
О проблемах в основном сообщают пользователи Германии, Нидерландов и Великобритании. Отмечаются проблемы в функционировании приложения, загрузкой новостной ленты и другие.
Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp, 4 октября. Социальные платформы были недоступны более 6 часов.
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