Пользователи Instagram продолжают сообщать о сбоях

Пользователи Instagram из нескольких стран продолжают сообщать о неполадках в работе соцсети. Данные об этом фиксирует портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.



О проблемах в основном сообщают пользователи Германии, Нидерландов и Великобритании. Отмечаются проблемы в функционировании приложения, загрузкой новостной ленты и другие.

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp, 4 октября. Социальные платформы были недоступны более 6 часов.



