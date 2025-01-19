Пользователей TikTok известили о прекращении работы соцсети

Американские пользователи TikTok получают уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в США 19 января, сообщает РИА Новости.

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В тексте уведомления сказано, что соцсеть прекратит работу на фоне запрета деятельности в США. Отмечается, что компания работает над тем, чтобы восстановить работу приложения в США как можно раньше.

По закону компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать платформу американским собственникам, иначе с 19 января сервис могут запретить в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: TikTok
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