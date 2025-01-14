Соцсеть TikTok опровергла слухи о продаже американского подразделения Маску
Китай не рассматривает возможность продать подразделение соцсети TikTok в США предпринимателю Илону Маску. Об этом изданию Variety заявил представитель платформы.
Информацию источников агентства Bloomberg о якобы передаче под контроль Маска американского подразделения он назвал «пустыми домыслами».
«Не ждите от нас того, что мы будем комментировать пустые домыслы», - заключил представитель соцсети.
Ранее коллегия федерального апелляционного суда США единогласно постановила поддержать закон, который запретит соцсети работать в стране. При этом материнской компании ByteDance предложили сохранить TikTok на территории Соединённых Штатов путём продажи платформы третьей стороне, но получили отказ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru