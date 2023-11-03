Польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии сообщило о нарушении польским легкомоторным самолетом воздушной границы республики.
Инцидент произошел в четверг, 2 ноября. Польский самолет неоднократно пересек границу Белоруссии на глубину 200 метров, написал помощник министра обороны республики Валерий Ревенко на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
В пятницу временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского вызвали в МИД республики. В Варшаве отвергли обвинения Минска в нарушении воздушной границы.
По данным издания Rzeczpospolita, власти Польши призовут около 200 тысяч резервистов на предстоящие военные сборы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru