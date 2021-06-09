Польские шахтеры собрались на акцию протеста у здания Еврокомиссии
Польские шахтеры и работники топливно-экономического сектора экономики собрались в Варшаве у здания Европейской комиссии на акцию протеста. Они выступают против трансформации этой отрасли, предполагающей снижение выбросов в атмосферу, сообщает РИА Новости. Так в связи с этими изменениями без работы могут остаться в частности представители угольной промышленности, в которой работают 7,7 тысяч человек.
На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Они играют в барабаны, дуют в горны, взрывают петарды. Акцию проводит польский профсоюз «Солидарность».
Польша планирует закрыть последнюю угольную шахту в 2049 году. В настоящее же время уголь является основным топливом для польской энергетики.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал включить Польшу в список недружественных стран. Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права.
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