Польские шахтеры собрались на акцию протеста у здания Еврокомиссии

Польские шахтеры и работники топливно-экономического сектора экономики собрались в Варшаве у здания Европейской комиссии на акцию протеста. Они выступают против трансформации этой отрасли, предполагающей снижение выбросов в атмосферу, сообщает РИА Новости. Так в связи с этими изменениями без работы могут остаться в частности представители угольной промышленности, в которой работают 7,7 тысяч человек.

На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Они играют в барабаны, дуют в горны, взрывают петарды. Акцию проводит польский профсоюз «Солидарность».

Польша планирует закрыть последнюю угольную шахту в 2049 году. В настоящее же время уголь является основным топливом для польской энергетики.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал включить Польшу в список недружественных стран. Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права.

