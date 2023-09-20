Международные археологи обнаружили затонувший храм Афродиты у побережья Египта
20 сентября 202314:42
Международные археологи из Франции и Египта нашли затонувший храм древнегреческой богини красоты, любви и плодородия Афродиты у побережья Египта. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.
Уточняется, что храм обнаружили близ Александрии — на севере Египта, в дельте Нила вблизи Средиземного моря.
Ранее в подмосковном Зарайске во время благоустройства местного кремля археологи обнаружили бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru