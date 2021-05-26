Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
Польша запретила входить в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.
«Совет министров принял запрет на въезд в воздушное пространство Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром на заседании Совета Европы», — написал Мюллер в Twitter.
Ранее НСН писала, что летевший по маршруту Минск-Барселона самолет «Белавиа» развернулся у границы с Польшей и вернулся в аэропорт вылета. Предполагалось, что польская сторона не пустила лайнер в свое воздушное пространство. Однако в Агентстве воздушного судоходства Польши заявили, что не запрещали самолету входить в воздушное пространство страны. Более того, представитель ведомства подчеркнул, что другой самолет «Белавиа» без каких-либо препятствий приземлился в Варшаве, следовательно, запрета на вход в польское авиапространство нет.
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