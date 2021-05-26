Польша опровергла запрет на вхождение самолета «Белавиа» в свое воздушное пространство

Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа», следовавшему из Минска в Барселону, входить в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря агентства Павла Лукашевича.

«Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство», — рассказал пресс-атташе.

Лукашевич подчеркнул, что другой самолет «Белавиа» недавно приземлился в аэропорту Варшавы, следовательно, запрета на полеты белорусской авиакомпании со стороны Польши не было.

Ранее стало известно, что самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск-Барселона, развернулся у границы с Польшей и вернулся в аэропорт вылета. По данным портала Flightradar24, воздушное судно сделало в небе не менее семи кругов. Предполагалось, что польская сторона не пустила лайнер в свое воздушное пространство.

