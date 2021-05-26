Польша опровергла запрет на вхождение самолета «Белавиа» в свое воздушное пространство
Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа», следовавшему из Минска в Барселону, входить в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря агентства Павла Лукашевича.
«Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство», — рассказал пресс-атташе.
Лукашевич подчеркнул, что другой самолет «Белавиа» недавно приземлился в аэропорту Варшавы, следовательно, запрета на полеты белорусской авиакомпании со стороны Польши не было.
Ранее стало известно, что самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск-Барселона, развернулся у границы с Польшей и вернулся в аэропорт вылета. По данным портала Flightradar24, воздушное судно сделало в небе не менее семи кругов. Предполагалось, что польская сторона не пустила лайнер в свое воздушное пространство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Путин: Экономика РФ постепенно восстанавливается
- Россияне имеют право требовать компенсацию от соседей-курильщиков
- Польша опровергла запрет на вхождение самолета «Белавиа» в свое воздушное пространство
- WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений
- СМИ: США отправят авианосец на Ближний Восток
- В МИД РФ пригрозили ответить на возможные санкции Британии против «Северного потока-2»
- Amazon купил киностудию Metro Goldwyn Mayer
- В России от коронавируса начали прививать животных
- Стало известно, какое оружие испытывал концерн «Калашников»
- СМИ: К строительству БАМа привлекут до 600 заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru