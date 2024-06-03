Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы
3 июня 202406:02
Таможенные службы Польши и Литвы блокируют на границе товары, которые отправляются в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
По его словам, грузы несанкционные и все документы имеются. Отмечается, что Литва пропускает в Россию грузы, которые отправляет сама.
Ранее Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru