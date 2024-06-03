Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

По его словам, грузы несанкционные и все документы имеются. Отмечается, что Литва пропускает в Россию грузы, которые отправляет сама.

Ранее Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

