Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

Таможенные службы Польши и Литвы блокируют на границе товары, которые отправляются в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

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По его словам, грузы несанкционные и все документы имеются. Отмечается, что Литва пропускает в Россию грузы, которые отправляет сама.

Ранее Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ЛитваПольшаБольшегрузы

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