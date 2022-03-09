Польша готова передать МиГ-29 в распоряжение США

«Власти Польской Республики после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, США не против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Вашингтон обсуждает данный вопрос, в том числе, с союзниками по Североатлантическому альянсу.

