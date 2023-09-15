Полковник Макгрегор: экономика США истощилась из-за Украины

Офицер напомнил, что цель США в конфликте на Украине заключалась в истощении России. В итоге Вашингтон сам столкнулся с проблемами, обратил внимание эксперт.

«Ресурсы Америки истощаются», - написал военный на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Макгрегор заявил, что на обслуживание внешнего долга Вашингтону придется направить сумму, равную военному бюджету.

По данным телеканала Fox News, за полтора года США предоставили Украине помощь на сумму $110,9 миллиарда, сообщает «Радиоточка НСН».

