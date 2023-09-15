Полковник Макгрегор: экономика США истощилась из-за Украины
Конфликт на Украине привел к проблемам в экономике Соединенных Штатах, констатировал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Офицер напомнил, что цель США в конфликте на Украине заключалась в истощении России. В итоге Вашингтон сам столкнулся с проблемами, обратил внимание эксперт.
«Ресурсы Америки истощаются», - написал военный на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Макгрегор заявил, что на обслуживание внешнего долга Вашингтону придется направить сумму, равную военному бюджету.
По данным телеканала Fox News, за полтора года США предоставили Украине помощь на сумму $110,9 миллиарда, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru