Полиция Гонконга задержала оппозиционного журналиста

По данным СМИ, силовики задержали 55-летнего гражданина Юна, который известен под псевдонимом «Ли Пин». Сотрудники органов отметили, что дело до сих пор расследуют и могут случиться новые задержания.

Полиция 17 июня провела обыски в редакции газеты и ее медиахолдинге. В результате были задержаны пять сотрудников, двоим из которых предъявили обвинения в угрозе нацбезопасности. Следствие проходит по причине публикации около 30 статей, в которых якобы содержались призывы к введению санкций против Гонконга и Китая. Счета издания заморожены, оно может закрыться уже на этой неделе.

