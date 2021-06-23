Полиция Гонконга задержала оппозиционного журналиста

Полиция Гонконга задержала колумниста издания «Пинго жибао». Его подозревают в сотрудничестве с иностранными силами для создания угрозы национальной безопасности, сообщила RTHK.

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По данным СМИ, силовики задержали 55-летнего гражданина Юна, который известен под псевдонимом «Ли Пин». Сотрудники органов отметили, что дело до сих пор расследуют и могут случиться новые задержания.

Полиция 17 июня провела обыски в редакции газеты и ее медиахолдинге. В результате были задержаны пять сотрудников, двоим из которых предъявили обвинения в угрозе нацбезопасности. Следствие проходит по причине публикации около 30 статей, в которых якобы содержались призывы к введению санкций против Гонконга и Китая. Счета издания заморожены, оно может закрыться уже на этой неделе.

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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
ТЕГИ:ЗадержаниеГонконгПолиция
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