Литва пойдет на все ради американских военных

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дислокация в стране американского танкового батальона для совместных учений с литовскими военными является мерой по укреплению обороны государства.

Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что Гитанас Науседа лукавит, делая заявления об обороне Литвы.

«Танковый батальон – это единица наступательная. Никто никогда не рассматривает передовые ударные танковые части в качестве оборонительных. В известном смысле, это вызов белорусской стороне. Не случайно белорусское военно-политическое руководство очень жестко отреагировало на это, ведь все прекрасно понимают, что где появляется 30 танков «Абрамс», там может появиться и 130», - подчеркнул он.

Однако, литовские власти, утверждает политолог, готовый пойти на все ради того, чтобы иностранные военные оставались в стране. Для этого есть как экономические, так и политические причины.

«Народу в Литве глубоко небезразлично, что твориться здесь. Более того, люди, живущие рядом с гарнизонами, где дислоцированы иностранные войска, а в Литве их достаточно, очень довольны этим, потому что это деньги, это инвестиции, это возможность организовать бизнес. А поскольку Литва маленькая, то здесь все, в принципе, довольны присутствием иностранных солдат.