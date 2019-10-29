Литва пойдет на все ради американских военных
Литовский политолог рассказал НСН, чем присутствие иностранных военных выгодно жителям Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дислокация в стране американского танкового батальона для совместных учений с литовскими военными является мерой по укреплению обороны государства.
Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что Гитанас Науседа лукавит, делая заявления об обороне Литвы.
«Танковый батальон – это единица наступательная. Никто никогда не рассматривает передовые ударные танковые части в качестве оборонительных. В известном смысле, это вызов белорусской стороне. Не случайно белорусское военно-политическое руководство очень жестко отреагировало на это, ведь все прекрасно понимают, что где появляется 30 танков «Абрамс», там может появиться и 130», - подчеркнул он.
Однако, литовские власти, утверждает политолог, готовый пойти на все ради того, чтобы иностранные военные оставались в стране. Для этого есть как экономические, так и политические причины.
«Народу в Литве глубоко небезразлично, что твориться здесь. Более того, люди, живущие рядом с гарнизонами, где дислоцированы иностранные войска, а в Литве их достаточно, очень довольны этим, потому что это деньги, это инвестиции, это возможность организовать бизнес. А поскольку Литва маленькая, то здесь все, в принципе, довольны присутствием иностранных солдат.
Если смотреть с военной точки зрения, то, конечно, этот танковый батальон ничего не решает в военном смысле. И когда президент Литвы говорит о том, что это всего лишь знак готовности отразить агрессию, это все пустая пропагандистская болтовня, за которой ничего не стоит. Я думаю, что на его месте любой говорил то же самое. Но, после того, как президент США Трамп убрал своих солдат из Сирии, в Литве началась маленькая паника, волнения: а вдруг Трамп завтра захочет убрать американские войска из Литвы, из Польши, из Латвии, из Эстонии. Что тогда нам делать? Это очень серьезный момент. Ради того, чтобы американцы не ушли, руководство Литвы будет делать все, что угодно», - резюмировал Анатолий Иванов.
Батальон, в котором насчитывается порядка 50 единиц танков и сопутствующей бронетехники, а также около 500 военнослужащих, был переброшен в Литву сроком на полгода. Дислоцируется подразделение ВС США на полигоне в Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил свою обеспокоенность таким близким соседством американских танков с границей государства.
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