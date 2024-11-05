Покинувший Россию Michelin закроет заводы во Франции
Покинувший Россию производитель шин Michelin закроет заводы в городах Ване и Шоле (Франция). Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
По словам представителей компании, закрытие производства связано с ухудшением конкурентоспособности европейского рынка, ростом цен на энергоносители и инфляцией.
Оба завода серьезно пострадали от структурной трансформации рынков легковых и легкогрузовых шин и шин для грузовых автомобилей», — добавили в Michelin. Также в корпорации указали на увеличивающийся спрос потребителей на дешевые аналоги из стран Азии.
Заводы будут работать до 11 ноября, чтобы профсоюзы и руководство обсудили условия сокращения с сотрудниками. В Ване и Шоле на предприятиях Michelin работали 1254 человека.
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