Покинувший Россию Michelin закроет заводы во Франции

По словам представителей компании, закрытие производства связано с ухудшением конкурентоспособности европейского рынка, ростом цен на энергоносители и инфляцией.

Оба завода серьезно пострадали от структурной трансформации рынков легковых и легкогрузовых шин и шин для грузовых автомобилей», — добавили в Michelin. Также в корпорации указали на увеличивающийся спрос потребителей на дешевые аналоги из стран Азии.

Заводы будут работать до 11 ноября, чтобы профсоюзы и руководство обсудили условия сокращения с сотрудниками. В Ване и Шоле на предприятиях Michelin работали 1254 человека.

Ранее стало известно, что старейшие сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen AG могут лишиться премий за особо продолжительный стаж работы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

