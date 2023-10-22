Госдеп объявил об эвакуации части дипперсонала из Ирака

В ведомстве уточнили, что мера касается дипломатов, не отвечающих за срочные дела. США эвакуируют часть персонала из посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.

Причиной названа возросшая угроза безопасности дипломатов и членов их семей. Также гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака.

В пятницу, 20 октября, военную базу США в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг американскую базу в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», напоминает «Радиоточка НСН».

