Госдеп объявил об эвакуации части дипперсонала из Ирака

Соединенные Штаты эвакуируют часть дипломатического персонала из Ирака, говорится в заявлении американского Госдепартамента.

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В ведомстве уточнили, что мера касается дипломатов, не отвечающих за срочные дела. США эвакуируют часть персонала из посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.

Причиной названа возросшая угроза безопасности дипломатов и членов их семей. Также гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака.

В пятницу, 20 октября, военную базу США в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг американскую базу в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/flybaghdadairways
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