Госдеп объявил об эвакуации части дипперсонала из Ирака
Соединенные Штаты эвакуируют часть дипломатического персонала из Ирака, говорится в заявлении американского Госдепартамента.
В ведомстве уточнили, что мера касается дипломатов, не отвечающих за срочные дела. США эвакуируют часть персонала из посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.
Причиной названа возросшая угроза безопасности дипломатов и членов их семей. Также гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака.
В пятницу, 20 октября, военную базу США в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг американскую базу в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru