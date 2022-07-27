Пхеньян предостерег Вашингтон и Сеул от «второй Корейской войны»

Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в «новую Корейскую войну», говорится в заявлении МИД КНДР.

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Там считают, что маневры приводят к обострению ситуации в регионе. В заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи говорится, что совместные военные учения США и их союзников представляют угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове. При этом гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там остается американский военный контингент.

Напомним, Южная Корея собирается разработать и реализовать план восстановления экономики Северной Кореи, а также работать над восстановлением этнического единства в случае, если КНДР согласится на денуклеаризацию.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЮжная КореяКНДР
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