Песков: Россия будет поддерживать бедные страны зерном после выхода из зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.

Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов

По словам пресс-секретаря президента, страны, которые планируют продолжить зерновую сделку, должны помнить про маршрут вывоза зерна, пролегающий около района боевых действий.

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной и подчеркнул, что прекращение сделки не является виной генсека ООН. Российская сторона высоко ценит его усилия, отметил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без России, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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