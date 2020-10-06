Песков прокомментировал сообщения о сирийских боевиках в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова сирийского лидера Башара Асада об участии сирийских боевиков в Нагорно-Карабахском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.
Представитель главы государства сказал, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств. Ранее Башар Асад заявил, что сирийские боевики перебрасываются в Нагорный Карабах.
Накануне агентство со ссылкой на источники сообщило, что в Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР.
По данным на 1 октября в зоне карабахского конфликта находились 322 сирийских боевика.
Ранее о воюющих в Карабахе наемниках из Сирии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, однако Баку отрицает их участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, обвинили друг друга в инициации военных действий. Армянская сторона обвиняет Турцию в переброске войск на территорию Азербайджана и силовом вмешательстве в конфликт.
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