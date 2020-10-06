Асад подтвердил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские боевики перебрасываются в Нагорный Карабах.

“Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это”, - сказал Асад в интервью РИА Новости.

Накануне агентство со ссылкой на источники сообщило, что в Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР.