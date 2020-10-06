Асад подтвердил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские боевики перебрасываются в Нагорный Карабах.

“Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это”, - сказал Асад в интервью РИА Новости.

Накануне агентство со ссылкой на источники сообщило, что в Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР.

CNN: Сирийских боевиков вербуют для участия в конфликте в Карабахе

По данным на 1 октября в зоне карабахского конфликта находились 322 сирийских боевика.

Ранее о воюющих в Карабахе наемниках из Сирии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Баку отрицает их участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Накануне главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахБоевикиБашар Асад
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