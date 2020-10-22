Песков опроверг связь визита Нарышкина в Минск с волнениями в республике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь визита в Минск главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с событиями в Белоруссии, передает «Свободная пресса».
По словам Пескова, взаимодействие спецслужб двух стран идет постоянно, однако он не стал озвучивать темы, которые обсуждал Нарышкин в Минске.
Как сообщил Мир24, президент Белоруссии поблагодарил главу СВР за переданную его стране информацию.
Ранее сообщалось о планах оппозиции Белоруссии усиливать активность по истечению срока «народного ультиматума» к властям страны 26 октября. Его выдвинула действующему лидеру страны Александру Лукашенко экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время
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