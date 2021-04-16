Первый подозреваемый по делу о штурме Капитолия признал вину

Шаффера обвинили в штурме государственного учреждения и нападении на полицейского. Прокурор утверждает, что он использовал против правоохранителя слезоточивый газ для медведей.

Напомним, 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в тот момент проходило утверждением Конгрессом голосов избирателей. По итогам штурма более 370 человек стали обвиняемыми в штурме государственного здания.

