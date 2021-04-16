Первый подозреваемый по делу о штурме Капитолия признал вину
Участник американской ультраправой группировки «Хранители клятвы» (Oath Keepers) стал первым обвиняемым по делу о штурме Капитолия, признавшим вину. Об этом сообщает Associated Press.
Обвиняемый Джон Шаффер согласился сотрудничать со стороной обвинения. Министерство юстиции рассмотрит вопрос о включении подсудимого в федеральную программу безопасности свидетелей США, сообщил окружной судья Амит Мехта.
Шаффера обвинили в штурме государственного учреждения и нападении на полицейского. Прокурор утверждает, что он использовал против правоохранителя слезоточивый газ для медведей.
Напомним, 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в тот момент проходило утверждением Конгрессом голосов избирателей. По итогам штурма более 370 человек стали обвиняемыми в штурме государственного здания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Первый подозреваемый по делу о штурме Капитолия признал вину
- Жириновский предложил построить дамбу на Днепре
- Анатолий Вассерман выступил с предложением компенсировать утраченные сбережения граждан СССР
- В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток
- Пенсионер в Петербурге умер после прививки от коронавируса
- Пожарный-волонтер из Испании получил уголовный срок за лесной пожар
- Опубликована декларация самого богатого чиновника в России
- Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией
- Россия высылает посла США
- Россия вышлет 10 американских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru