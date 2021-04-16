Первый подозреваемый по делу о штурме Капитолия признал вину

Участник американской ультраправой группировки «Хранители клятвы» (Oath Keepers) стал первым обвиняемым по делу о штурме Капитолия, признавшим вину. Об этом сообщает Associated Press.

Обвиняемый Джон Шаффер согласился сотрудничать со стороной обвинения. Министерство юстиции рассмотрит вопрос о включении подсудимого в федеральную программу безопасности свидетелей США, сообщил окружной судья Амит Мехта.

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Шаффера обвинили в штурме государственного учреждения и нападении на полицейского. Прокурор утверждает, что он использовал против правоохранителя слезоточивый газ для медведей.

Напомним, 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в тот момент проходило утверждением Конгрессом голосов избирателей. По итогам штурма более 370 человек стали обвиняемыми в штурме государственного здания.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Уголовное ДелоКонгресс США
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