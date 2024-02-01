Перенесший операцию глава Пентагона отказался уходить в отставку
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не собирается уходить в отставку, пишет РИА Новости.
На пресс-конференции журналист задал Остину вопрос, собирается ли он оставить должность в связи с заболеванием. Шеф Пентагона сообщил, что таких намерений у него нет.
В конце декабря глава оборонного ведомства США перенес «малоизвазивную» операцию для лечения рака простаты. 1 января он снова попал в клинику из-за воспаления мочевыводящих путей. Министр не уведомил Белый дом о госпитализации.
Остин вернулся на рабочее место 29 января. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шеф Пентагона рассказал, что не до конца восстановился после болезни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru