Пекин призывает не допустить прохождения точки невозврата по Украине

Держаться подальше от красной линии в рамках конфликта на Украине, за который начнется ядерная война, призвал постпред КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза Всемирной организации, передает ТАСС.

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По его словам, необходимо постоянно контролировать ситуацию, не позволяя ей ухудшится до опасности всеобщего истребления.

Гэн Шуан высказал надежду на сотрудничество всех стран в этом вопросе, а также на то, что стороны конфликта будут соблюдать сдержанность.

«Должно быть сделано все для недопущения прохождения точки невозврата», - добавил китайский дипломат.

Ранее стало известно, что США намерены склонить Индию, Бразилию и ЮАР принять мирный план Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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