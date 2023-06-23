Пекин призывает не допустить прохождения точки невозврата по Украине
Держаться подальше от красной линии в рамках конфликта на Украине, за который начнется ядерная война, призвал постпред КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза Всемирной организации, передает ТАСС.
По его словам, необходимо постоянно контролировать ситуацию, не позволяя ей ухудшится до опасности всеобщего истребления.
Гэн Шуан высказал надежду на сотрудничество всех стран в этом вопросе, а также на то, что стороны конфликта будут соблюдать сдержанность.
«Должно быть сделано все для недопущения прохождения точки невозврата», - добавил китайский дипломат.
Ранее стало известно, что США намерены склонить Индию, Бразилию и ЮАР принять мирный план Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru