Пашинян выступил против передислокации миротворцев РФ в Армению

Глава правительства выступил против того, чтобы российские миротворцы передислоцировались на территорию Армении.

«Если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», - сказал Пашинян.

Российский миротворческий контингент 8 октября свернул два наблюдательных поста в Карабахе, сообщило Министерство обороны РФ. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Россия с 20 сентября передала жителям региона более 200 тонн гуманитарных грузов. В Министерстве иностранных дел РФ пообещали, что помощь оставшимся в Карабахе армянам будет продолжена, передает «Радиоточка НСН».

