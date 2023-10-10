Пашинян выступил против передислокации миротворцев РФ в Армению
При уходе из Нагорного Карабаха российские миротворцы должны вернуться на родину. Такое мнение в интервью общественному телевидению Армении высказал премьер-министр Никол Пашинян.
Глава правительства выступил против того, чтобы российские миротворцы передислоцировались на территорию Армении.
«Если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», - сказал Пашинян.
Российский миротворческий контингент 8 октября свернул два наблюдательных поста в Карабахе, сообщило Министерство обороны РФ. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Россия с 20 сентября передала жителям региона более 200 тонн гуманитарных грузов. В Министерстве иностранных дел РФ пообещали, что помощь оставшимся в Карабахе армянам будет продолжена, передает «Радиоточка НСН».
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