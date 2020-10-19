Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву

Российский журналист Юрий Котенок, получивший тяжелые ранения при обстреле храма в Шуше в Нагорном Карабахе, не готов к отправке в Москву, сообщает Sputnik Армения.

В интервью агентству военкор «Сегодня.ру» рассказал, что его беспокоит состояние раны на ноге. Поэтому, по его словам, сначала необходимо завершить все необходимые лечебные и восстановительные процедуры в Ереване, где его окружают высококвалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось, что российский журналист будет перевезен в Москву 22 октября. В посольстве Армении в России заявляли, что готовы взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой военкора в Москву.

Котенок был ранен 8 октября при обстреле азербайджанскими ВС храма Казанчецоц в Шуши. У него наблюдались повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей, ранение в области поясницы, потеря крови составила примерно 3,5 литра крови. Из стопы журналиста достали внушительный осколок.

Кроме Котенка в тот день были ранены cпецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладьян. Позже Арзанова и Баладьяна доставили в Москву правительственным самолетом «Россия».

