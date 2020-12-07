Партия власти лидирует на выборах парламента в Венесуэле

Коалиция «Великий патриотический полис» возглавляемая пропрезидентской Единой социалистической партией Венесулы набирает 67,7% голосов на выборах в парламент. Об этом в эфире телеканала Telesur заявила глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

Альфонсо отметила, что за коалицию президента проголосовали более 3,5 миллионов человек. На втором месте находится оппозиционная коалиция «Демократический альянс2, которая набрала более 944 тысяч голосов (17,95%). Коалиция «Альянс объединенная Венесуэла» получила 220,5 тысяч голосов избирателей, что составило 4,19% от всех голосов.

Глава НИС сообщила, что явка составила 31%, при этом 82% бюллетеней уже подсчитано.

Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о невозможности признать результаты парламентских выборов в Боливарианской Республике, так как они проходили «с минимальными условиям для свободного и справедливого осуществления демократии». Глава МИД США Майкл Помпео выступил со схожим заявлением.