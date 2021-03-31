Парламент Финляндии не допустил введение частичного локдауна

Конституционный комитет финского парламента отверг план правительства ввести частичный локдаун в районах с высоким уровнем заражения коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

Председатель комитета Антти Ринне заявила, что идея правительства непропорциональная с точки зрения Конституции и не может считаться необходимой. В итоге премьер-министр Финляндии Санна Марин отозвала законопроект о локдауне.