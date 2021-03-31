Парламент Финляндии не допустил введение частичного локдауна
Конституционный комитет финского парламента отверг план правительства ввести частичный локдаун в районах с высоким уровнем заражения коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».
Председатель комитета Антти Ринне заявила, что идея правительства непропорциональная с точки зрения Конституции и не может считаться необходимой. В итоге премьер-министр Финляндии Санна Марин отозвала законопроект о локдауне.
Марин подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной и призвала жителей провести предстоящие праздники в кругу семьи и близких людей.
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